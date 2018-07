Tornados se formam em Nova York e Virginia

Não houve relatos imediatos degrandes danos ou feridos em decorrência das tempestades, mas o serviço meteorológico local afirmou que um alerta de tornados continuava em vigor para regiões de Nova York, Nova Jersey e Connecticut.

Um alerta de tornados foi imposto no sábado em grande parte do norte da Virginia e no centro de Maryland, e duas tempestades "capazes de produzir um tornado" ocorreram em LangleyPark e Bowie, em Maryland, com diferença de dez minutos entre uma e outra, disse o serviço meteorológico.

As tempestades deixaram mais de 108mil casas e estabelecimentos comerciais na Virginia sem energia no sábado,enquanto mais de 60 mil clientes foram prejudicados pela falta de eletricidade no Distrito de Colúmbia e em Maryland, disseram autoridades locais.

Enquanto Nova York era atingida por chuvas e ventos fortes, um tornado se formou sobre o mar perto da península Rockaway, em Queens, e depois se moveu para o bairro de Breezy Point.

"Estamos certos de que isso é um tornado", afirmou o meteorologista David Stark.

Caitlin Walsh, 24, que trabalha no BreezyPoint Surf Club, afirmou que ela e outros trabalhadores assistiram enquanto o tornado "levou tudo pelos ares".

"Ficamos todos assustados", afirmou. "As janelas de todo o prédio quebraram, as luzes se apagaram e a chuvaestava entrando. Tudo tremia."

