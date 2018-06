Torre de comunicações mais alta do mundo é inaugurada em Tóquio

TÓQUIO - A mais alta torre de comunicações do mundo, a Tokyo Sky Tree, com 634 metros de altura, abriu nesta terça-feira, 22, suas portas ao público na capital japonesa em meio a uma grande expectativa e longas filas desde as primeiras horas do dia.

Apenas os cerca de oito mil afortunados que conseguiram comprar uma entrada antecipadamente poderão contemplar nesta terça-feira a vista da maior metrópole do mundo desde a torre, que supera em altura à da cidade chinesa de Guangzhou, de 600 metros.

Após uma cerimônia inaugural em frente aos elevadores da estrutura, foi permitido o acesso da primeira visitante, a mulher que criou o nome "Sky Tree" em um concurso organizado pela operadora do complexo, informou a cadeia pública "NHK".

Devido ao grande número de visitantes previsto, até 10 de julho só poderão ser adquiridas entradas para o primeiro dos observatórios, situado a 350 metros de altura.

A partir dessa data serão comercializados os bilhetes que dão acesso ao segundo observatório, que, a 450 metros de altura, oferece uma panorâmica de até 70 quilômetros da região metropolitana de Tóquio.

A expectativa é que a torre, cuja construção começou em 2008 e foi encerrada em 29 de fevereiro, atraia cerca de 32 milhões de visitantes em seu primeiro ano de funcionamento. O complexo que abriga a torre inclui ainda um centro comercial com mais de 300 estabelecimentos.

A Tokyo Sky Tree, construída para fornecer o sinal de televisão digital à capital japonesa, já foi nomeada a maior torre de comunicações do mundo pelo "Guinness World Records".