Tortura, a arma do terror da 'guerra suja' A ditadura do general Jorge Rafael Videla usava diferentes tipos de tortura contra civis. Uma das mais temidas era a "picana elétrica", instrumento usado para assustar o gado com choques nos currais, direcionando-o ao abate ou ao embarque. Enquanto Videla reinou absoluto, ela era o terror dos presos políticos.