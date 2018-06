Total de mortos em Daraya chega a 120 em uma semana Corpos de mais de 30 civis, entre eles mulheres e crianças, foram encontrados neste domingo nas ruas da cidade síria de Daraya, a sudoeste de Damasco, onde as forças do presidente Bashar Assad têm lançado fortes ataques contra redutos rebeldes. Com isso, o número de mortos em Daraya já chega a mais de 120 somente em uma semana.