Toyota fará recall de 650 mil veículos no Japão

O recall inicial afetou 2,14 milhões de veículos no mundo todo, sendo 310 mil no Japão e 1,83 milhão em outros país. A maior fabricante de automóveis no mundo disse que nenhum veículo vendido no exterior foi adicionado à lista.

A montadora descobriu que os números de série fornecidos pelo fornecedor do inflante para os air bags não incluía todos os veículos afetados. Segundo a Toyota, com os equipamentos mal instalados, a bolsa de ar não funcionaria corretamente em casos de acidente. Fonte: Dow Jones Newswires.