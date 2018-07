TPI afirma estar em contato 'indireto' com filho de Kadafi

GENEBRA - O Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou que já está em contato indireto com Saif al-Islam, filho do ex-ditador Muamar Kadafi, e prometeu que, caso o líbio aceite se entregar, a Corte promoverá um "processo justo" de julgamento.

As informações são de Luis Moreno Ocampo, procurador-chefe do Tribunal, com sede em Haia, em nota divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo TPI. Segundo ele, as negociações estão ocorrendo através de intermediários, que não podem ser identificados.

Ocampo garante ainda que não sabe do paradeiro do filho de Kadafi, mas acredita que "mercenários não identificados" estariam garantindo sua proteção. Segundo ele, essas pessoas poderiam ser sul-africanas.

"Sabemos que ele (Saif al-Islam) tem uma alternativa porque aparentemente há um grupo de mercenários tentando levá-lo para outro país", disse Ocampo. O juiz argentino mencionou o Zimbábue como uma provável opção.

Refúgio

Segundo a AP, Ocampo disse que os tais mercenários teriam oferecido ajuda para buscar refúgio ao líbio em um "país africano que não coopera com o TPI". Ainda segundo a agência de notícias, o TPI estaria em contato com outros países para evitar a fuga de Saif al-Islam, ao negar permissão de voo a qualquer aeronave que possa estar levando o filho do ex-ditador.

Saif al-Islam "disse que é inocente e que provará sua inocência", relatou Ocampo.

O filho de Kadafi já foi indiciado em junho por crimes de guerra ao lado de seu pai e do chefe da Inteligênia da Líbia, que hoje estaria no Níger.

Com AP