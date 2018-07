TPI emite mandado de prisão contra ministro O Tribunal Penal Internacional emitiu ontem um mandado de prisão contra o ministro da Defesa do Sudão, Abdelrahim Mohamed Hussein. Ele é procurado por crimes de guerra e contra a humanidade no conflito de Darfur. Se for preso, o ministro responderá a 20 acusações de crimes contra a humanidade e a outras 21 de crimes de guerra. Em dezembro, o governo sudanês qualificou de "ridículas" as acusações contra Hussein. O tribunal, com sede em Haia, na Holanda, já indiciou o presidente do país, Omar Bashir.