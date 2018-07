TPI indicia esposa de ex-presidente da Costa do Marfim Simone Gbagbo, esposa do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, foi indiciada nesta quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), acusada de crimes que vão de assassinato e perseguição a estupro. Com isso, Simone Gbagbo torna-se a primeira mulher a ser indiciada pelo tribunal permanente de crimes de guerra da Organização das Nações Unidas (ONU).