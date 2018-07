TPI tem 'contato informal' com filho de Kadafi O Tribunal Penal Internacional (TPI) está em "contato informal" com Saif al-Islam, filho do ex-líder líbio Muamar Kadafi. "Por meio de intermediários, temo contato informal com Saif", disse Luis Moreno-Ocampo em comunicado emitido pela sede da Corte, em Haia.