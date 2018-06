Trabalhadores das docas gregas decidem estender greve

Marinheiros e trabalhadores das docas do país decidiram no domingo estender a greve, inicialmente de 48 horas, até quarta-feira, após terem paralisado suas atividades na quinta-feira. A ação deixou muitas ilhas gregas sem acesso a comida e medicamentos.

O governo grego, liderado pelos conservadores do partido Nova Democracia, enfrenta a oposição dos trabalhadores em relação a reformas em pensões e no mercado de trabalho que o país deve implementar em troca do resgate de 173 bilhões de euros (US$ 235,96 bilhões).

Na semana passada, o sindicato GSEE, o maior do país, anunciou uma greve de 24 horas no dia 20 de fevereiro para protestar contra as medidas de austeridade. No fim de semana, fazendeiros interromperam brevemente o tráfego em algumas das principais rodovias do país em protesto contra aumentos de impostos que atingiram o setor. As informações são da Dow Jones.