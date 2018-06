Trabalhadores ferroviários espanhóis param trens

MADRI - Nesta sexta-feira, 3, os trabalhadores ferroviários espanhóis realizam uma paralisação e interromperam a circulação de cerca de 500 trens. Eles protestam contra a reestruturação do setor proposta pelo governo. Greves e manifestação já são praticamente parte do cotidiano da Espanha.

A paralisação acontece bem no início das férias dos espanhóis. O país está na segunda recessão em três anos, com uma taxa de desemprego em quase 25%. A União Europeia (UE) emprestou 100 bilhões de euros para ajudar os bancos espanhóis, carregados de ativos tóxicos que seguiram o estouro da bolha do setor imobiliário em 2008.

Mas muitos dos 17 governos regionais estão já começando a ficar sem dinheiro. Enquanto isso, medidas de austeridade e reformas trabalhistas impostas para acalmar o mercado financeiro e apaziguar os parceiros na UE estão sufocando a economia e revoltando a população.

As informações são da Associated Press.