Trabalhadores matam dono de plantação de chá na Índia Centenas de trabalhadores de uma fazenda de chá cercaram, na quarta-feira, a casa do proprietário do local, no Estado de Assam, nordeste da Índia. Os funcionários então atearam fogo à residência, matando Mridul Kumar Bhattacharyya e sua mulher, Rita. Segundo a polícia, proprietário e funcionários estavam em meio a uma disputa trabalhista.