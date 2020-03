Trabalhadores na linha de frente estão sob maior risco

Lazaro Gamio / The New York Times, O Estado de S.Paulo

À medida que o coronavírus continua a se espalhar pelos Estados Unidos, os trabalhadores com empregos que os colocam em contato físico com outras pessoas - especialmente aqueles na linha de frente do combate à pandemia - correm maior risco de adoecer.

Os profissionais de saúde estão nas posições mais arriscadas: eles enfrentam doenças e infecções diariamente e, em geral, trabalham próximos uns dos outros e de seus pacientes. Muitos já estão em quarentena por causa da exposição ao vírus.

Auxiliares de cuidados pessoais e auxiliares de saúde que trabalham em casas de idosos - a população mais suscetível à doença - são particularmente vulneráveis. Em um lar de idosos no estado de Washington, ligado a 29 mortes na segunda-feira, pelo menos 70 funcionários ficaram doentes.

Profissionais de primeiros socorros também estão sob alto risco. Os bombeiros que responderam às ligações do asilo de Washington se fecharam em quarentena prolongada. Paramédicos de todo o país estão tomando precauções extras nos atendimentos a possíveis casos de coronavírus.

Os níveis de risco de vários empregos foram calculados pelo O*NET, um banco de dados do Departamento do Trabalho que descreve vários aspectos físicos de diferentes ocupações. O banco de dados atribui dezenas de pontuações a cada ocupação para coisas como a frequência com que o trabalhador usa o telefone ou tem de dobrar o corpo. (As empregadas domésticas têm a classificação mais alta nessa métrica).

O risco de contrair o vírus não se limita aos trabalhadores que estão na linha de frente. Os professores têm uma classificação alta, tanto pela exposição a doenças quanto pela proximidade com outras pessoas, e os sistemas escolares de todo o país foram fechados.

Muitas pessoas que trabalham no setor de serviços, como caixas de lojas e empregados de cadeias de fast-food, também enfrentam riscos elevados. Walmart, Starbucks e Uber estão entre as muitas empresas cujos trabalhadores estão ficando doentes.

À medida que os casos de vírus cresceram, muitas empresas começaram a fechar escritórios e lojas e mandar os funcionários para casa, na tentativa de diminuir a disseminação. Embora muitas empresas tenham políticas de licença emergenciais para proteger seus funcionários, grande parte da população não tem nenhuma proteção.

No fim de semana, os parlamentares aprovaram um pacote de ajuda que inclui licença médica paga para trabalhadores afetados pelo coronavírus. Mas os benefícios se aplicam apenas a funcionários de empresas com menos de 500 funcionários, deixando milhões de trabalhadores sem cobertura.

Trabalhadores de várias profissões sob risco ganham menos que o salário médio nacional. Muitos desses trabalhadores com empregos mal remunerados não têm direito a licença médica e ainda precisam trabalhar doentes, para não perderem renda.

Para alguns trabalhadores, a dispensa pode significar demissões. Na área de Seattle, uma pequena empresa de buffet foi forçada a dispensar quase todos os funcionários, por causa de cancelamentos de clientes.

Um número crescente de empresas também vem pedindo aos funcionários que trabalhem de casa. Mas esse acordo é possível apenas para trabalhadores de colarinho branco. Para muitas ocupações, trabalhar em casa simplesmente não é viável, especialmente para aqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia e aqueles que se encontram na base da pirâmide econômica. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU