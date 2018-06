Trabalharemos para acabar com terrorismo, diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou aumento do salário mínimo para funcionários federais. O aumento, que estava parado no Congresso por conta da oposição dos republicanos, deve ser feito via decreto. Em seu discurso na noite de hoje, Obama prometeu ainda fechar a base de Guantánamo, disse que as tropas norte-americanas vão sair do Afeganistão até o final do ano e disse que a cooperação internacional é importante para lidar com as ameaças do terrorismo. "Temos que continuar trabalhando com parcerias para desmantelar redes terroristas."