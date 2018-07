Traficante colombiano é preso na Venezuela

O traficante colombiano Daniel "El Loco" Barrera, um dos mais procurados do país, foi preso ontem na Venezuela. Ele foi capturado na terça-feira na cidade fronteiriça de San Cristóbal, com a ajuda do governo venezuelano e das agências de inteligência britânica e americana, disse o presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

"Caiu o último dos grandes chefões", afirmou Santos. Segundo ele, Barrera dedicou duas décadas ao tráfico de entorpecentes e fez alianças com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Nas últimas semanas, a polícia tinha detido 36 membros da gangue de Barrera e apreendido 5 toneladas de drogas e 21 aeronaves.

Bogotá diz que a quadrilha de Barrera era capaz de enviar 10 toneladas de cocaína por mês ao cartel de Sinaloa, um dos mais perigosos e bem organizados do México. Os EUA ofereciam uma recompensa de US$ 5 milhões por sua prisão e a Colômbia prometia US$ 2,7 milhões pelo traficante. Santos agradeceu às agências de inteligência britânica e americana e ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pela ajuda.

Barrera estava na Venezuela desde 2008. Durante o período em que esteve foragido, fez várias cirurgias plásticas e passou a se apresentar como um fazendeiro de Cali. Ele levava passaporte falso quando foi preso em uma cabine telefônica monitorada pela polícia, que havia grampeado 69 números telefônicos em uma operação que durou 45 dias.

A polícia divulgou fotos de Barrera com a ponta dos dedos queimadas, uma estratégia usada por ele para dificultar sua identificação. Ao anunciar a prisão, o ministro do Interior venezuelano, Tareck el-Aissami, criticou os EUA por um relatório recente em que o governo de Chávez foi considerado negligente no combate ao narcotráfico. / AP