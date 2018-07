Traficante diz que deu a ex-juiz US$ 70 mil O narcotraficante Walid Makled, procurado nos EUA e sob julgamento na Venezuela, disse ontem, antes de uma audiência, que pagava cerca de US$ 70 mil por mês ao ex-juiz do Supremo Tribunal de Justiça Eladio Aponte Aponte. Segundo Makled, os dois tinham negócios na Aeropostal, uma empresa de transporte de cargas aéreas.