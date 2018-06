Tragédia é o pior acidente em mina da história turca

Com isso a tragédia em Soma superou as 263 mortes ocorridas em 1992, quando uma explosão de gás devastou uma mina em Zonguldak, na costa do Mar Negro.

A tristeza e a revolta com a tragédia de ontem desataram nesta quarta-feira um violento protesto em Soma. Jovens saíram às ruas da cidade, situada a cerca de 250 quilômetros de Istambul, e seguiram em passeata até um diretório do partido do governo. Houve confronto com a polícia, que usou canhões da água e bombas de gás lacrimogêneo para dispensar os manifestantes.

O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Recep Erdogan visitou nesta quarta-feira a cidade e prometeu uma investigação completa do caso. Ele declarou três dias de luto nacional pelos mortos e cancelou uma viagem à Albânia para visitar Soma.

Muitos na multidão, a maior parte parentes das vítimas, expressaram seu desagravo contra o chefe de governo, jogando pedras contra sua comitiva e chamando-o de "assassino" e "ladrão".

O primeiro-ministro tentou minimizar a manifestação, dizendo que alguns grupos querem se aproveitar politicamente da tragédia. "Eu gostaria de reiterar que para manter a paz e a unidade da nossa nação é muito, muito importante, que não prestemos atenção neles", disse Erdogan.

O ministro da Energia, Taner Yildiz, disse que a maioria dos trabalhadores morreu por intoxicação, causada pela ingestão de monóxido de carbono. Ele informou ainda que 787 pessoas estavam dentro da mina de carvão no momento da explosão.

Segundo a Soma Holding, empresa que explora a mina onde ocorreu um dos piores acidentes do gênero em décadas, quase 450 mineiros foram socorridos até o momento. Ainda não se sabe, porém, se mais pessoas ainda estão no subsolo. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.