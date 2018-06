Tragédia em mina leva a protestos na Turquia A tristeza e a revolta com a tragédia ocorrida ontem em uma mina de carvão no oeste da Turquia desataram nesta quarta-feira um violento protesto na cidade de Soma. Jovens saíram às ruas da cidade, situada a cerca de 250 quilômetros de Istambul, e seguiram em passeata até um diretório do partido do governo. Houve confronto com a polícia, que usou canhões da água e bombas de gás lacrimogêneo para dispensar os manifestantes.