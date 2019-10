Traídos por Trump, curdos foram essenciais para encontrar líder do EI 

Ben Hubbard e Eric Schmitt / The New York Times, O Estado de S.Paulo

QAMISHLI, SÍRIA - Quando a caçada internacional a Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, ocorreu em uma aldeia no noroeste da Síria, os Estados Unidos recorreram aos seus aliados locais para ajudar a rastrear o terrorista mais procurado do mundo.

Os aliados dos EUA, uma força liderada pelos curdos que se associou aos americanos para combater o EI, enviaram seus integrantes para espionar a remota aldeia. Para confirmar que era ele, roubaram uma cueca de Al-Baghdadi - branca e comprida - e obtiveram uma amostra de sangue, para testes de DNA, como explicou o comandante da força, Mazlum Abdi, em entrevista por telefone na segunda-feira.

As autoridades americanas não discutiram as informações específicas fornecidas pelos curdos, mas disseram que seu papel em encontrar Al-Baghdadi foi fundamental - mais do que todos os outros países juntos, como um deles ressaltou - contradizendo a afirmação do presidente Donald Trump no fim de semana de que os EUA “receberam muito pouca ajuda”.

'Ponto fraco e decepção'

No entanto, mesmo quando os combatentes curdos sírios arriscavam suas vidas na caçada que levou à morte de Al-Baghdadi no fim de semana, Trump rompeu bruscamente a parceria de cinco anos dos EUA com eles.

Ele decidiu retirar as tropas americanas do nordeste da Síria, deixando os curdos subitamente vulneráveis a uma invasão da Turquia e sentindo-se ofendidos por uma traição americana, e levando a operação de caça a Al-Baghdadi a uma situação de tumulto, enquanto os curdos suspendiam sua cooperação de segurança com os EUA para se apressarem em defender suas terras.

“Achávamos que os EUA cumpriam suas promessas”, disse Abdi, comandante das Forças Democráticas Sírias lideradas pelos curdos. “Mas no final houve um ponto fraco - e decepção.”

Os EUA uniram forças com o grupo de Abdi há cinco anos, quando procuravam combatentes sírios qualificados que poderiam efetivamente servir como tropas terrestres em uma campanha aérea dos EUA contra o Estado Islâmico. À medida que a aliança amadurecia, os americanos armaram e treinaram combatentes liderados pelos curdos, pressionando-os a mudar prioridades para atender aos interesses dos EUA.

Os Estados Unidos os pressionaram a levar a luta contra o EI para áreas fora de sua terra natal tradicional, o que lhes custou muitas vidas. Também os desencorajou a negociar um acordo com o governo sírio, dizendo que permanecer com os Estados Unidos lhes daria uma participação no futuro do país.

“Dissemos que estar associado à coalizão dos EUA os colocaria em uma posição em que estariam representados”, disse o general Joseph L. Votel, ex-chefe dos Operações Especiais e comandos centrais das Forças Armadas, em entrevista por telefone. “Eles estariam no time vencedor.”

'Facada nas costas'

Em um esforço para aplacar a Turquia, os Estados Unidos convenceram os curdos a destruir suas defesas, acalmando-os em relação a um ataque turco. Os EUA também buscaram ajuda na luta regional com o Irã, uma causa pela qual eles tinham pouco interesse.

Para as forças lideradas pelos curdos, o problema não era que as tropas americanas estavam se retirando da Síria, o que eles sabiam que acabaria acontecendo. Foi que depois de cinco anos lutando e morrendo ao lado das tropas americanas na batalha contra o EI, Trump saiu tão rapidamente que eles estavam mal preparados para o que viria a seguir.

“Foi uma facada nas costas”, disse Nesrin Abdullah, porta-voz da milícia das mulheres curdas. “Os americanos diziam que não permitiriam a entrada dos turcos, mas no final foi o que aconteceu.”

Parte do problema era que as autoridades americanas enviaram mensagens conflitantes sobre quanto tempo os Estados Unidos permaneceriam na Síria e o que estavam fazendo lá.

Autoridades do governo Obama disseram a seus aliados curdos que a parceria duraria pela derrota do EI, mas que os Estados Unidos os ajudariam a desempenhar um papel no futuro da Síria. Essa mensagem ficou ainda mais confusa no ano passado, quando Trump prometeu retirar as tropas dos EUA da Síria, enquanto outras autoridades em seu governo disseram que permaneceriam até que o Irã deixasse o país e houvesse uma solução política em Damasco.

Embora possa não ter havido promessas explícitas, para os curdos, tais mensagens apontavam para uma presença prolongada dos EUA. De fato, mesmo nas semanas anteriores à retirada, os diplomatas dos EUA os aconselhavam em programas para melhorar a governança e a segurança - tópicos que não sugeriam uma iminente corrida em direção à saída.

11 mil curdos mortos na campanha contra o EI

A rápida dissolução de uma parceria poderosa, reconstruída aqui por mais de uma dúzia de entrevistas com autoridades dos Estados Unidos e curdos, afetou não apenas os curdos da Síria, mas também americanos que trabalharam com eles para derrotar o Estado Islâmico.

Se as batalhas atendiam a um programa americano, foram os curdos que morreram por isso. Menos de uma dezena de americanos foram mortos durante a campanha contra o EI na Síria, em comparação com 11 mil, do lado das forças lideradas pelos curdos.

“Nós terceirizamos as mortes para eles”, disse uma autoridade dos EUA que trabalhava na Síria, que não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto. “E, no final, pedimos que entregassem tudo pelo qual trabalhavam: a segurança de sua terra natal, seu projeto político e seu povo. Estamos assegurando que esses 11 mil morreram por nada.”

Parceria improvável

A parceria começou por acaso durante uma crise. Em outubro de 2014, três anos após a guerra civil da Síria, o Estado Islâmico havia confiscado um território do tamanho da Grã-Bretanha, que ficava na fronteira Síria-Iraque. Quando o EI mirou a pobre cidade curda de Kobani, os Estados Unidos entraram em ação, trabalhando com combatentes curdos enquanto lançavam centenas de ataques aéreos em tanques, peças de artilharia e veículos blindados do EI.

Polat Can, consultor sênior da milícia curda, disse que uma sala de operações conjunta no norte do Iraque estava tão lotada que soldados curdos e americanos dormiam juntos no chão. Ele lembrou a alegria dos americanos sempre que eles explodiam um alvo do EI.

A parceria funcionou. Os militantes sofreram sua primeira grande derrota na Síria, e os Estados Unidos encontraram um parceiro sírio confiável.

Quando o conflito na Síria começou em 2011 com uma revolta contra o presidente Bashar Assad, os Estados Unidos tentaram apoiar os rebeldes árabes a combater o governo e, posteriormente, a combater o Estado Islâmico. Mas esses esforços fracassaram por causa de corrupção e brigas internas, deserções para grupos extremistas ou falta de acompanhamento americano.

Kobani apresentou aos Estados Unidos uma nova força, uma milícia curda chamada Unidades de Proteção do Povo, que as autoridades americanas consideraram habilidosas, disciplinadas e leais a uma ideologia de inspiração comunista que não permitia simpatia pelos islâmicos.

Ele se uniu no início da guerra para proteger os curdos da Síria, uma minoria étnica há muito marginalizada e concentrada no nordeste do país. Mas as raízes da milícia no Partido dos Trabalhadores do Curdistão, um movimento de guerrilha que luta contra a insurgência na Turquia há décadas, complicou a nova parceria.

A Turquia e os Estados Unidos consideram o grupo uma organização terrorista, mas em 2014 as autoridades dos EUA estavam tão desesperadas por aliados contra o EI que ignoraram esses laços. A Turquia não, e sua animosidade para com os combatentes curdos na Síria aumentaria nos anos seguintes.

A assistência militar dos EUA aumentou. Conselheiros americanos ensinaram táticas de infantaria, primeiros socorros, desarmamento de bombas e reconhecimento de combatentes sírios para os ataques aéreos dos EUA.

Em outubro de 2017, apoiados por jatos dos EUA e armados com metralhadoras e granadas disparadas de foguetes, apreenderam Raqqa, a capital do EI, onde constrangeram seus parceiros americanos e irritaram a Turquia ao exibir uma bandeira de Ocalan, fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, em uma praça do centro.

Nas áreas liberadas, o SDF estabeleceu conselhos locais que seguiram sua filosofia de controle da comunidade e igualdade de gênero.

As autoridades americanas nunca endossaram o projeto político dos curdos, mas fizeram repetidas promessas vagas para ajudar a garantir seu futuro político.

“Na verdade, não tínhamos um plano sólido de como isso terminaria”, disse o general Tony Thomas, ex-chefe do Comando de Operações Especiais das Forças Armadas, no programa Face the Nation da CBS na semana passada. "Mas eles acreditavam que seriam parte do futuro da Síria.”

Sinais confusos

Em dezembro, Trump anunciou de repente no Twitter que estava retirando os cerca de dois mil soldados dos EUA na Síria porque o EI havia sido derrotado, dizendo que essa era “minha única razão de estar lá”.

A decisão confundiu as forças lideradas pelos curdos, que ainda travavam ferozes batalhas com o Estado Islâmico e só expulsariam o grupo de seu último pedaço de território dali a três meses.

A decisão de retirada enfureceu os aliados republicanos de Trump no Congresso e até membros de seu governo.

O secretário de Defesa Jim Mattis renunciou, assim como Brett McGurk, o enviado presidencial para a luta contra o Estado Islâmico, pois ambos consideraram a decisão um erro.

Desde que Trump assumiu o cargo, as principais autoridades do governo disseram que a presença dos EUA na Síria não era apenas para garantir o fim dos militantes, mas também para pressionar por mudanças políticas em Damasco e expulsar o Irã.

A parceria parecia sólida: os Estados Unidos estavam buscando ajuda curda para as missões mais sensíveis, como a caçada a Al-Baghdadi.

Depois que as autoridades americanas determinaram que ele poderia estar na Província de Idlib, no nordeste da Síria, a força liderada pelos curdos enviou espiões que vigiavam a casa, determinaram quantos cômodos ela tinha e quem estava nela, e descobriram um túnel por baixo, de acordo com Abdi e um oficial de inteligência curdo. Durante o ataque, Al-Baghdadi fugiu para o túnel com três filhos e explodiu a si mesmo, matando todos.

Os espiões curdos também roubaram a cueca do líder terrorista e obtiveram uma amostra de sangue por meido do que Abdi chamou de “trabalho de inteligência”.

Os testes de DNA confirmaram que Al-Baghdadi estava lá dentro, e os espiões de Abdi continuaram vigiando enquanto os Estados Unidos planejavam o ataque para pegá-lo.

'Vocês nos enganaram!'

Eles ainda estavam esperando no dia 6 de outubro, quando Trump anunciou, após um telefonema com Erdogan, que estava removendo as tropas americanas do caminho de um ataque turco aos parceiros sírios dos Estados Unidos.

Os combates que se seguiram mataram mais de 200 pessoas e atrasaram o ataque à vila de Al-Baghdadi, quando as forças de Abdi mudaram seu foco para combater os turcos.

Algumas autoridades dos EUA assistiram com pavor a Turquia atacar a própria zona de onde os curdos haviam removido suas defesas. “Vocês nos enganaram!” Abdi, o comandante curdo, gritou para as autoridades americanas.

As autoridades curdas correram para o governo sírio em busca de ajuda, mas em vez de negociarem uma posição de força, agora começaram as negociações sob fogo.

O sentimento de traição dominou não apenas os curdos, mas grande parte do nordeste da Síria, onde os moradores que se sentiam protegidos pelos Estados Unidos temiam as tropas da Turquia e de Assad.

Trump manteve sua decisão.

“Nunca concordamos em proteger os curdos pelo resto da vida”, disse ele este mês, acrescentando que um pequeno contingente de tropas permaneceria no leste da Síria a pedido de Israel e da Jordânia e para “proteger o petróleo”. Fora isso, ele disse, “não havia razão” para permanecer.

Apesar da raiva, os curdos não cortaram laços com os Estados Unidos.

Abdi, seu líder, falou duas vezes por telefone com Trump e falou-se em uma visita sua a Washington. E os curdos não rejeitaram a sugestão de Trump de que alguns combatentes curdos permaneçam no leste da Síria para proteger as instalações de petróleo. Mas a confiança na Casa Branca acabou.

“A situação mudou”, disse Ilman Ehmed, uma importante autoridade curda que esteve em Washington na semana passada para conversar com outras autoridades americanas sobre a continuidade da cooperação. “Mas ainda confiamos no fato de termos muitos amigos entre o povo americano. Na Câmara dos Deputados. No Senado. E líderes militares. Eu confio no apoio deles”. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO