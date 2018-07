Trailer anti-islâmico mostra limites da liberdade

O vídeo Inocência dos Muçulmanos levantou um importante debate: a liberdade de expressão deve se aplicar a um tema que insulta o Islã? As diferenças de opinião nos EUA e no Oriente Médio são um fosso intransponível? No Egito, os realizadores de um filme como esse pegariam anos de cadeia. Portanto, os manifestantes acharam razoável exigir que o governo americano censurasse o vídeo e julgaram que o fato de Washington não ter tomado nenhuma medida indica que endossa seu conteúdo. "Sim, há liberdade. Mas também limites", disse Mohamed Ahmed Sayed, um dos que protestaram.

Na Europa e no Canadá, a liberdade de expressão tem alguns limites. O discurso do ódio, por exemplo, que é legal nos EUA, é proibido em muitos países europeus. Negar o Holocausto também é crime. Segundo Hisham Hellyer, do Brookings Institution, o Egito se parece com as nações europeias, porque também proíbe alguns discursos. No Oriente Médio, porém, as leis sobre a blasfêmia são usadas contra minorias ou contra os que adotam visões não ortodoxas. "Historicamente, algumas sociedades muçulmanas exageraram nos limites", afirma Nina Shea, do Centro para a Liberdade Religiosa do Hudson Institute, de Washington.

A Tunísia é um caso interessante. No dia 14, a polícia não impediu que uma escola e a embaixada americana fosse saqueada. Autoridades quiseram evitar confrontos, mas também temiam inflamar o debate sobre a liberdade de expressão. As propostas do partido moderado islamista Ennahda, à frente do governo, sobre a necessidade de punir "as ofensas ao que é sagrado", causaram discussão. "Pessoalmente, nunca me importei com o que as pessoas chamam de blasfêmia", disse Ben Abderrahmen, professor da escola atacada. Para ele, contudo, alguns limites se justificam para preservar a ordem. Em vários países árabes, o desejo de estabilidade de muitos supera o desejo de uma liberdade de expressão ilimitada. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA