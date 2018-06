Transdnístria quer independência e anexação à Rússia

Evgheny Shevciuk, presidente da república autoproclamada, disse nesta segunda-feira que "as pessoas da Transdnístria" querem o reconhecimento da região como um estado independente.

"Nosso sonho é sermos bem sucedidos neste plano, independente ou juntamente com a Rússia", disse Shevciuk. Essa é a declaração mais forte dos separatistas da Transdnístria nos últimos meses. A região já votou em 2006 um referendo unilateral para se juntar à Rússia.

Transdnístria é uma estreita faixa de terra de russos étnicos que faz divisa com a Ucrânia, centenas de quilômetros da Rússia. A região, que se declarou independente da Moldávia em 1990, não é oficialmente reconhecida internacionalmente, mas é apoiada pelo governo de Vladimir Putin, que mantém tropas do exército no local.

O governo da Moldávia, que está buscando a adesão à União Europeia, ainda não comentou a declaração de independência da Transdnístria. Fonte: Associated Press.