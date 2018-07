Transeuntes ignoram bebê atropelada na China

Vários transeuntes de uma cidade no sul da China ignoraram uma menina de dois anos de idade que havia sido atropelada, segundo a agência oficial de notícias do país, Xinhua.

O acidente na cidade de Foshan causou morte cerebral no bebê.

Imagens de câmeras mostraram a criança, chamada Yue Yue, sendo atingida por um furgão em um mercado.

A menina é então ignorada, durante sete minutos, por várias pessoas que passam pelo local. Ela é ainda atropelada por um segundo veículo.

Yue Yue é socorrida por um lixeiro que pede ajuda a vários lojistas do mercado, mas é ignorado por eles. Por fim, ele consegue localizar a mãe da menina, que a leva ao hospital.

A Xinhuã afirma que a polícia prendeu os motoristas dos dois veículos envolvidos no acidente.

O incidente causou ultraje nos populares sites de redes sociais da China. Alguns sugeriram que os transeuntes temeriam ser responsabilizados pelo ocorrido se ajudassem a menina.

Alguns mencionaram o caso de um homem que tentou ajudar uma idosa que sofreu um tombo e acabou sendo processado, aparentemente porque sua intervenção teria violado as regras do governo sobre como lidar com vítimas de acidentes.