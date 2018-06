Transição de poder de Hollande para Macron será realizada no dia 14 de maio

PARIS - O presidente francês em fim de mandato, François Hollande, confirmou nesta segunda-feira, 8, que a transição de poder para o mandatário eleito na véspera, Emmanuel Macron, será realizada no dia 14 de maio.

Macron derrotou a ultradireitista Marine Le Pen, que havia ameaçado tirar o país da União Europeia (UE), no segundo turno da eleição presidencial.

A vitória do candidato centrista representa um alívio para aliados europeus que temiam mais um avanço dos populistas após a decisão do Reino Unido de deixar o bloco e a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

O ex-banqueiro de 39 anos - que foi ministro da Economia de Hollande por dois anos, mas nunca havia ocupado um cargo eletivo -, irá agora se tornar o mais jovem líder francês desde Napoleão, sob a promessa de superar ultrapassadas divisões entre esquerda e direita.

Nesta manhã, Macron participou do primeiro compromisso público ao lado de Hollande, um evento em comemoração aos 72 anos do Dia da Vitória, data oficial na qual os Aliados derrotaram a Alemanha de Adolf Hitler na 2.ª Guerra. / REUTERS e ASSOCIATED PRESS