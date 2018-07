Transição negociada em Sanaa não deve evitar conflito armado A possibilidade de Ali Abdullah Saleh retornar ao Iêmen apenas agrava o risco de guerra civil no país, uma ameaça que persiste desde 2009. Mas a ausência de Saleh deve ser insuficiente para impedir um conflito armado. Não há no país ninguém com a força que Saleh teve nos anos 90, quando unificou o norte e o sul do país com alianças tribais.