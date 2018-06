Transparência não deve ser questionada, diz Khamenei

O governo iraniano quer evitar a repetição dos protestos de 2009 que se seguiram à reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A oposição afirmou que houve um enorme fraude. Khamenei disse que "potências hostis" desejam que as eleições tenham baixa participação do eleitorado. "Todas as pessoas deveriam ser cuidadosas com seus comentários e não servir ao desejo do inimigo", afirmou.

As informações são da Associated Press.