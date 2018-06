Transtornos psicológicos são comuns

Joseph Tiger lutou desde os 15 anos ao lado das forças leais ao presidente, mas deixou o posto em janeiro, após saber da morte de toda a família em um ataque de rebeldes no vilarejo onde nasceu. Voltou para enterrar os corpos e decidiu fugir. Ele passa os dias perambulando pelo campo de Nyumanzi.

Ao ouvir a notícia do recrutamento por soldados de Kiir, sentiu a cabeça rodar e perdeu a consciência. Na clínica montada pela Médicos Sem Fronteiras (MSF) no campo, viu-se que Joseph não tem problemas físicos.

Ele foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, doença que afeta 46% dos refugiados sul-sudaneses em Uganda, segundo estudo publicado no periódico African Health Sciences. É um dos maiores índices da doença no mundo.

A exposição direta e constante de crianças à violência durante décadas de conflitos com o Sudão seguidos de uma nova guerra civil criou gerações com problemas mentais como depressão, ansiedade extrema e histeria. "Existe uma enorme fadiga psicológica com relação à violência no Sudão do Sul", diz a médica italiana Chiara Baruzzi, da MSF.

O Sudão do Sul não tem instituições de tratamento psiquiátrico. Segundo a organização Human Rights Watch, o governo mantém pessoas presas sem julgamento "porque elas aparentam ter problemas mentais" e não têm para onde ir. / A.C.