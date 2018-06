'Trapaça' é o grande vencedor do Globo de Ouro

PRISCILA ARONE COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

Apesar de ter sido indicado em sete categorias, "12 Anos de Escravidão", de Steve McQueen, ficou apenas com um: o de melhor filme de drama. Já "Ela" que concorria também na categoria comédia e musical venceu o prêmio de melhor roteiro, escrito por Spike Jonze.

Indicado pela décima vez, Leonardo DiCaprio conquistou seu segundo Globo de Ouro por sua atuação em "O Lobo de Wall Street"

Matthew McConaughey e Jared Leto venceram, respectivamente, os prêmios de melhor ator e melhor coadjuvante por suas atuações em "Dallas Buyers Club", de Martin Scorsese.

Alfonso Cuarón foi escolhido melhor diretor pela odisseia espacial "Gravidade", que fez sucesso no mundo inteiro e é favorito dos críticos. Sabra Bullock, que concorria como atriz dramática por sua atuação no filme, perdeu o Globo de Ouro para Cate Blanchett, personagem título de "Blue Jasmine", de Woody Allen. O diretor recebeu um prêmio honorário especial pelo conjunto de sua obra, mas não compareceu para receber a honraria.

Na categoria melhor filme estrangeiro o italiano "A Grande Beleza", do diretor Paolo Sorrentinho, superou o francês "Azul é a Cor Mais Quente", de Abdellatif Kechiche.

Embora tenha estreado nos Estados Unidos apenas no final de 2013, a animação "Frozen, Uma Aventura Congelante", ficou com a prêmio de melhor animação do ano.

O grupo irlandês U2 ficou com o Globo de Ouro para melhor canção original, por "Ordinary Love", do filme "Mandela. Alex Ebert ficou com o prêmio de melhor trilha sonora para o filme "Até o fim", estrelado por Robert Redford.

Nas categorias televisivas, o grande vencedor foi a série "Breaking Bad", encerrada em 2013, que levou os prêmios de melhor série de drama e melhor ator de série dramática, para Bryan Cranston.

O seriado "Brooklyn Nine-Nine", inédito no Brasil, ficou com o prêmio de melhor série e melhor ator de comédia ou musical, para Andy Samberg. Elisabeth Moss foi a melhor atriz em minissérie ou filme feito para a TV pela minissérie "Top of the Lake".

"Behind the Candelabra", dirigido por Steven Soderbergh levou o Globo de Ouro de melhor filme para televisão e melhor ator de filme ou minissérie para televisão, para Michael Douglas.

Robin Wright, de "House of Cards", levou o prêmio de melhor atriz de série dramática, enquanto Amy Poehler foi escolhida melhor atriz em série de comédia ou musical, por sua atuação em "Parks and Recreation".

Jacqueline Bisset foi a melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme para televisão pela minissérie da BBC "Dancing on the Edge". O vencedor do Globo de Ouro na mesma categoria foi Jon Voigh, pela série criminal "Ray Donovan".