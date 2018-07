Traqueia sintética é transplantada em paciente na Suécia Um homem de 36 anos que teve câncer na traqueia recebeu um novo órgão produzido sinteticamente em laboratório, que foi coberto com células-tronco do próprio paciente, anunciaram hoje os médicos responsáveis pela cirurgia. O procedimento, realizado na Suécia, é considerado o primeiro do tipo no mundo.