Trégua na Faixa de Gaza entra em vigor às 17h, diz Egito A chancelaria do Egito anunciou na tarde desta quarta-feira que um cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas, que controla a Faixa de Gaza, entrará em vigor às 17h desta quarta-feira (hora de Brasília; 19h, no horário internacional). A emissora Al Jazeera, do Catar, confirmou com fontes palestinas na Faixa de Gaza que uma trégua foi firmada. Um funcionário palestino no Cairo disse à Associated press que o Egito será o fiador da trégua.