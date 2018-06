Trégua reduz violência entre Gaza e Israel A trégua negociada pelo Egito entre Israel e grupos militantes palestinos que atuam na Faixa de Gaza foi respeitada ontem, após quatro dias de violência. Depois do acerto mediado pelos egípcios, no fim da noite da segunda-feira, os palestinos lançaram 9 foguetes contra os israelenses - em contraste com os mais de 200 dos dias anteriores -, que não responderam aos ataques.