Trem atinge caminhão e deixa dois mortos na Itália

ROMA - Um trem atingiu um caminhão que havia ficado preso na linha férrea na noite de quarta-feira, 24, em Turim, no norte da Itália. O acidente matou pelo menos duas pessoas e deixou outras 18 feridas.

De acordo com a Agence France-Presse, equipes de buscam trabalham durante a madrugada para garantir que não há mais nenhum passageiro preso entre as ferragens.

Segundo a agência italiana ANSA, o trem atingiu o caminhão nas proximidades da cidade de Caluso, por volta das 23h (hora local). O acidente ocorreu cerca de 50 minutos após o comboio sair de Turim.

Um dos membros da tripulação foi um dos menos feridos pela batida. O restante são passageiros. No total, 18 pessoas ficaram feridas, a maioria delas com ferimentos leves. O motorista do caminhão não ficou ferido.

+ Trem descarrila na Itália e deixa ao menos três mortos

+ Trem pega fogo após descarrilar na África do Sul e deixa ao menos 18 mortos

De acordo com informações da agência EFE, uma das vítimas fatais é o maquinista, um homem de 61 anos, e a segunda, um técnico do comboio. /EFE