Trem atinge ônibus na Índia e mata 35 após casamento

O ônibus, lotado com 80 pessoas, parou em um cruzamento após ter um eixo quebrado, quando foi atingido pelo trem em alta velocidade. Os noivos viajavam em outro veículo e não estavam entre as vítimas, disse Kumar. Nenhum passageiro do trem ficou ferido. Dois homens que estavam sentados no teto do ônibus conseguiram saltar e escaparam antes da colisão, disse Shobharan Singh, um funcionário do governo no local.

O acidente ocorreu perto de Kanshiramnagar, uma vila 350 quilômetros a sudoeste de Lucknow, capital do Estado de Uttar Pradesh. Moradores da área e passageiros do trem ajudaram os feridos e os levaram ao hospital, segundo Singh. Os acidentes com trens são comuns na Índia. A rede ferroviária do país é uma das maiores do mundo e leva 14 milhões de passageiros por dia. A maioria dos acidentes ocorre por falha humana ou pela falta de manutenção. As informações são da Associated Press.