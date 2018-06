O político afirmou que os peregrinos estavam cruzando os trilhos perto de Dhamara, uma pequena cidade no estado Biharm, quando foram atingidos. O acidente deixou outras 40 pessoas feridas.

Segundo Yadav, multidões enfurecidas tiraram o maquinista do trem e o espancaram até a morte. Em seguida, o trem foi esvaziado e as pessoas atearam fogo em algumas partes do veículo. Fonte: Associated Press.