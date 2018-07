Trem bate em ônibus escolar e fere 11 pessoas Um trem chocou-se ontem contra um ônibus escolar na cidade de Rómulo Otamendi, na Província de Buenos Aires. Oito crianças e três adultos ficaram feridos no acidente. As autoridades locais trabalham com a hipótese de falha mecânica. Ainda ontem, a Justiça argentina proibiu que o secretário de Transporte Juan Pablo Schiavi e o dono da empresa TBA, Claudio Cirigliano, deixem o país. Eles são investigados no inquérito sobre as causas do acidente ferroviário que matou 51 pessoas e feriu 700 na Estação de Once.