Trem bate em ônibus escolar no Egito e deixa ao menos 50 mortos Cinquenta pessoas, a maioria crianças com idades entre 4 e 7 anos, morreram na colisão de um trem com um ônibus escolar ontem em Manfalut, cidade localizada a cerca de 300 quilômetros ao sul do Cairo, no Egito. O veículo cruzava a linha férrea quando foi atingido e se partiu ao meio com o impacto.