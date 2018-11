Trem com 150 passageiros descarrila na Espanha

BARCELONA - Um trem com 150 passageiros descarrilou na manhã desta terça, 20, em uma região próxima à Barcelona, deixando cinco feridos e uma pessoa morta. A causa do acidente foi um deslizamento de terra, de acordo com a defesa civil.

O acidente aconteceu entre as cidades de Terrasa e Manresa.

A Catalunha está passando por um outono com um maior índice de chuvas, em relação aos anos anteriores, o que tem causado inundações e deslizamentos.

A polícia catalã enviou sete patrulhas para o local e vai fornecer transporte alternativo pela rodovia. /AFP, Reuters e EFE