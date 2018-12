Trem de alta velocidade descarrila na Coreia do Sul e deixa 14 feridos

SEUL - Um trem de alta velocidade descarrilou neste sábado, 8, na região nordeste da Coreia do Sul e deixou 14 pessoas feridas. As causas do acidente, o primeiro registrado nesta linha, ainda são desconhecidas.

A composição saiu dos trilhos cerca de cinco minutos depois de partir da cidade costeira de Gangneung, por volta das 7h30 (20h30 da sexta-feira, 7, no horário de Brasília). No momento do descarrilamento, a velocidade era de 103 km/h.

A empresa estatal Korail, operadora do sistema, informou que 14 dos 198 passageiros a bordo ficaram levemente feridos por conta do acidente e foram encaminhados para hospitais da região.

A companhia informou que está investigando o motivo do acidente, que descarrilou os dez carros da composição. O Ministério de Território, Infraestrutura e Transportes enviou uma equipe ao local para conduzir suas próprias investigações.

Os passageiros que escaparam ilesos foram levados de ônibus para outras estações, uma vez que a linha afetada continuou operando normalmente entre as estações de Seul e Jinbu.

Este é o primeiro acidente nesta linha, inaugurada no dia 22 de dezembro de 2017 e construída para conectar a região que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro deste ano. \ EFE