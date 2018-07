Trem de alta velocidade entre Pequim e Xangai é testado

O trem de alta velocidade entre as cidades chinesas de Pequim e Xangai foi testado nesta segunda-feira, com a presença de jornalistas, autoridades e empreendedores do projeto. O trem vai entrar em funcionamento a partir do próximo dia 30.

O trem percorre o trecho de 1.318 quilômetros entre as duas cidades em apenas cinco horas - metade do tempo da viagem em um trem convencional.

O confortável trem viaja a velocidades superiores a 300 quilômetros por hora, mas provocou polêmica no país pelo seu alto custo.

Durante os três anos de construção, o projeto consumiu mais de US$ 30 bilhões (mais de R$ 48 bilhões). Em um país que ainda enfrenta altos índices de pobreza, os valores são considerados caros.

Poucos chineses têm condições de pagar as passagens, que variam de US$ 60 a US$ 269 (entre R$ 90 e R$ 430). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.