Trem de carga descarrila e explode nos EUA

WHITE MARSH - Um trem de carga descarrilou na tarde desta terça-feira, 28, nos arredores de Baltimore e explodiu em seguida, derrubando galpões próximos e dando início a focos de incêndio, afirmaram autoridades locais e testemunhas. Não há informações iniciais sobre vítimas, mas há ambulâncias no local.

O descarrilamento do trem de carga ocorreu por volta das 14h locais em White Marsh, 16 quilômetros a nordeste de Baltimore. A explosão do comboio pôde ser ouvida a muitos quilômetros de distância. Equipes especializadas no manejo de produtos tóxicos foram enviadas ao local, informaram a polícia e o Corpo de Bombeiros.

Dale Walston, que mora a cerca de um quilômetro do local do descarrilamento, disse à Associated Press que foi possível sentir um forte cheiro de produtos químicos na área.

Fotos e filmagens de emissoras de televisão mostraram uma grande coluna de fumaça. Pelo menos três trens vagões tombaram. / AP

Vídeo mostra vagões tombados e fumaça: