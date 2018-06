Trem de passageiros descarrila na Filadélfia e deixa ao menos 50 feridos

Um trem da Amtrak com cerca de 240 passageiros, que ia de Washington D.C. para Nova York, descarrilhou na noite de ontem em Port Richmond, nos arredores de Filadélfia, no Estado da Pensilvânia. Pelo menos oito vagões capotaram e 50 pessoas ficaram feridas, de acordo com autoridades locais.

Entre os passageiros estava o ex-congressista Patrick Murray que, por meio do Twitter, disse que estava bem, mas havia várias pessoas feridas. Ele divulgou fotos tiradas com o celular do vagão virado e o trabalho dos bombeiros.

No domingo, outro trem da Amtrak com 171 passageiros, que ia de Chicago para New Orleans, se chocou contra uma caminhonete em Amite, no Estado da Louisiana. O motorista da caminhonete morreu na hora. Dois passageiros se feriram levemente. / AP e EFE