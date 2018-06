Trem de passageiros descarrila na Índia e mata quatro Um trem de passageiros descarrilou na Índia, em um acidente que deixou ao menos quatro mortos e oito feridos. O trem da Rajdhani Express saiu dos trilhos próximo à estação de Golden Ganj, nos arredores da cidade de Chhapra, no Estado de Bihar, informou o administrador do distrito, Kundan Kumar. Ainda não se sabe o motivo do acidente.