Trem descarrila ao sul do Cairo, causa a morte de 19 militares e fere 117 O descarrilamento de um trem ontem, ao sul do Cairo, deixou pelo menos 19 soldados egípcios mortos. O veículo viajava da região de Assiut, no centro do Egito, para a capital com mais de 1.300 militares a bordo no momento da colisão. O primeiro-ministro egípcio, Hisham Qandil, visitou o local do acidente e afirmou que 117 pessoas ficaram feridas - algumas em estado grave.