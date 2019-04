Trem descarrila e mata seis pessoas na China

PEQUIM - Um trem de carga descarrilou no centro da China por volta das 22h dessa quinta-feira, 11, 13h pelo horário de Brasília. O trem se chocou com uma casa e matou dois de seus moradores. Outras quatro pessoas que estavam dentro do comboio também morreram, informaram autoridades locais.

Imagens feitas por drones mostram a locomotiva e mais 14 vagões empilhados ao pé de uma construção parcialmente destruída. Os corpos das vítimas foram encontrados na madrugada desta sexta-feira.

O comboio de 25 vagões transportava minério de alumínio e saiu dos trilhos. As autoridades abriram uma investigação para estabelecer as causas do acidente.