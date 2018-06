Trem descarrila em Chicago e fere 32 pessoas

Um trem de oito vagões descarrilou na madrugada desta segunda-feira, 24, na estação subterrânea do Aeroporto Internacional de Chicago, em Illinois, e subiu uma escada rolante do terminal. Segundo informações da polícia, o trem estava em alta velocidade, o que o fez ficar sem controle e atravessar a plataforma ao sair dos trilhos. Trinta e duas pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave.

Investigadores da Autoridade de Trânsito de Chicago e também do Departamento de Polícia estão analisando as imagens de segurança e colhendo depoimentos do condutor e de outros funcionários da companhia de trens para apurar a causa do acidente.

As equipes dos bombeiros ainda trabalham para remover o trem da estação e consertar a escada rolante. Ainda não há prazo para a estação ser reaberta. / AP