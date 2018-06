Trem descarrila em Hong Kong e deixa 62 feridos

A maioria dos passageiros sofreu ferimentos leves como escoriações e cortes e foram enviados a cinco hospitais da região. Quatro pessoas tiveram problemas mais sérios, informaram a polícia e as autoridades. O trem levava cerca de 150 passageiros e não houve mortos.

Um passageiro não identificado disse à Radio Television of Hong Kong que o trem estava indo muito rápido e fazia uma curva quando descarrilou.

As autoridades disseram não ter certeza da velocidade do trem no momento do acidente e investigam as causas do descarrilamento. O limite de velocidade na área é de apenas 15 quilômetros por hora. O trem tem pouco mais de um ano e o condutor tem dois anos de experiência.

O serviço de trens foi suspenso por várias horas após o acidente, período no qual os passageiros foram transportados por ônibus. As informações são da Dow Jones.