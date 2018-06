Trem descarrila em Nova York e deixa mortos e feridos

Trem descarrila na cidade de Nova York - Foto: Edwin Valero/AP

Atualizado às 14h50

NOVA YORK - Um trem de passageiros descarrilou na cidade de Nova York neste domingo, 1, deixando "diversos feridos", de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo redes de TV americanas, ao menos quatro pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas. De acordo com a polícia local, oito vagões saíram dos trilhos perto da estação Spuyten Duyvil, no Bronx, e foram arrastados por cerca de 90 metros. Três dessas vítimas fatais foram encontradas fora do trem.

O Corpo de Bombeiros informou que 130 homens estão no local para o trabalho de resgate. O acidente ocorreu em uma região de curva e foi informado por volta de 7h (10h no horário de Brasília).

Como pelo menos um vagão ficou perto do rio Hudson, equipes de resgate procuram vítimas nas águas. Alguns feridos já foram levados para hospitais da região.

Um porta-voz da Casa Branca afirmou à BBC que o presidente Barack Obama foi avisado da tragédia. "Os seus pensamentos e preces estão com os amigos e familiares das vítimas. A Casa Branca continuará em contato com as autoridades federais, estaduais e locais para acompanhar as respostas a esse incidente", afirmou.

Testemunha. Em entrevista para a rede WABC-TV, o passageiro Frank Tatulli afirmou que o trem parecia estar "mais veloz" do que o habitual na aproximação do trecho onde ocorreu o acidente./AP e REUTERS