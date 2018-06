Trem descarrila em NY e deixa 4 mortos

Alguns dos cerca de 150 passageiros do trem matutino Metro-North, que ida da cidade de Poughkeepsie para Manhattan, foram acordados por volta das 7h20 com gritos e o tombamento da composição, que aconteceu no bairro do Bronx, onde os rios Hudson e Harlem se encontram.

Quando a composição parou, todos os sete vagões e a locomotiva haviam saído dos trilhos. Trata-se do mais recente acidente num ano tumultuado para a segunda maior companhia de trens de passageiros dos Estados Unidos, que nunca havia registrado morte de passageiros em seus 31 anos de história.

O Departamento Nacional da Segurança dos Transportes (NTSB, pela sigla em inglês) iniciou uma investigação sobre as causas do descarrilamento. Segundo Earl Weener, que trabalha na agência, os investigadores ainda não haviam falado com o condutor do trem, que está entre os feridos.

Serão examinados fatores que vão das condições dos trilhos às atitudes na condução do veículo. Segundo o governador de Nova York, Andrew Cuomo, aparentemente não há problemas com os trilhos, o que joga as suspeitas para a velocidade da composição. O limite de velocidade na curva é de 48 quilômetros por hora, ante 113 quilômetros por hora na área de aproximação, disse Weener.

Segundo ele, as autoridades ainda não sabem qual era a velocidade do trem, mas um gravador de dados da composição já foi encontrado.

As autoridades identificaram as vítimas no domingo como Donna L. Smith, de 54 anos; James G. Lovell, de 58; James M. Ferrari, de 59; e Ahn Kisook, de 35. Três das vítimas foram encontradas do lado de fora do trem e uma no interior da composição, dissera mas autoridades. As autópsias devem ser realizadas nesta segunda-feira, disse o escritório do legista de Nova York.

Lovell, que era técnico de áudio, estavam indo para o centro de Manhattan para trabalhar na famosa árvore de Natal do Rockefeller Center, informou sua amiga Janet Barton. Fonte: Associated Press.