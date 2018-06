Trem descarrila no Estado de Washington e autoridades confirmam três mortos

SEATTLE, EUA - Um trem descarrilou nesta segunda-feira, 18, no Estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos e matou ao menos três pessoas, deixou mais de 100 feridas e destruiu dois veículos. Mais cedo, um funcionário dos EUA disse que foi informado de que pelo menos seis pessoas haviam morrido. Nenhum relatório adicional foi fornecido no final da tarde e o funcionário disse que não tinha informações para explicar a diferença nos números.

A principal hipótese para o acidente, segundo autoridades locais, é uma possível obstrução na pista. O comboio saiu dos trilhos no condado de Pierce, a 64 quilômetros de Seattle, por volta das 8h no horário local. Imagens divulgadas em redes sociais e na televisão americana mostram o trem de passageiros 501 da companhia Amtrak pendurado sobre a rodovia interestadual I-5.

We are aware of an incident involving Amtrak train 501. We will update with additional details as they become available. — Amtrak (@Amtrak) 18 de dezembro de 2017

O acidente ocorreu no primeiro dia de utilização pelos trens da Amtrak de uma nova ferrovia entre as cidades de Tacoma e Olympia, como parte de um projeto para reduzir o tempo de viagem. A Amtrak, empresa responsável pela linha, fazia o trecho com uma velocidade mais alta que a costumeiramente utilizada e tinha sido alertada por autoridades de transportes locais dos riscos envolvidos, segundo a agência Associated Press.

A nova rota coloca os trens ao longo da autoestrada Interstate 5, eliminando um gargalo para trens de passageiros em Tacoma e permitindo que as composições atinjam velocidade de até 127 km/h, segundo o departamento.

Não ficou claro de imediato se o descarrilamento, que ocorreu em uma época de movimento intenso em virtude das viagens de fim de ano, tinha relação com a nova rota.

Equipes de resgate estão no local, segundo a secretaria de Transportes do Estado, que, em sua conta no Twitter, pediu por orações para quem está a bordo do trem, que transportava 78 passageiros e tinha cinco tripulantes.

A polícia local informou pelo Twitter que vários motoristas ficaram feridos quando o trem descarrilado atingiu veículos na rodovia Interstate 5.

O passageiro da Amtrak Chris Karnes disse à emissora local Kiro 7 que passageiros foram forçados a quebrar janelas do trem para conseguir escapar, uma vez que as portas de emergência não funcionaram corretamente após o descarrilamento.

“Tínhamos acabado de passar pela cidade de DuPont e parecia que estávamos fazendo uma curva”, disse Karness. “De repente, sentimos uma batida e ouvimos o barulho, e parecia que estávamos descendo uma montanha.”/ AP, REUTERS e AFP