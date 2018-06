Trem descarrila no noroeste da Índia e fere dezenas

O motor e nove dos treze vagões do trem saíram dos trilhos próximo à estação de Jagiroad, cerca de 140 quilômetros a leste de Gauhati, capital do estado de Assam, informou a Indian Railways em um comunicado. A causa do descarrilamento está sendo investigada.

Seis dos passageiros feridos foram hospitalizados, enquanto 36 outros sofreram ferimentos leves e foram autorizados a voltar para casa depois de receber atendimento médico, segundo o comunicado, acrescentando que 170 passageiros escaparam ilesos. Fonte: Associated Press.