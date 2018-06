Trem descarrila nos EUA e 100 casas são evaucadas

Louisiana, nos Estados Unidos, e substâncias químicas vazavam de dois vagões, o que obrigou a evacuação de aproximadamente 100 casas. Um homem se queixava de irritação nos olhos e foi encaminhado ao hospital.

Mais de 20 carros do trem da Union Pacific saiu dos trilhos em Lawtell, a oeste de Baton Rouge. De acordo com a porta-voz da empresa, Raquel Espinoza, de um dos vagões vazava hidróxido de sódio, que pode causar ferimentos ou até mesmo a morte, se for inalado ou entrar em contato com a pele. No outro vagão, a outra substancia era um óleo lubrificante.

Espinoza acrescentou que outro carro danificado transportava cloreto de vinilo, que é extremamente inflamável, mas não chegou a vazar.

O soldado da cavalaria Daniel "Scott" Moreau disse que os vazamentos foram contidos e que os detectores de poluição não registraram fortes danos. Ainda assim, as casas mais próximas ao local do acidente foram evacuadas como medida de precaução.

A companhia ferroviária não sabe o que causou o descarrilamento. Espinoza disse

os dormentes foram trocados em 2011 e que a pista foi inspecionada cerca de três

horas antes do acidente. Fonte: Associated Press.